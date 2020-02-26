Ev yangını itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

Olay, Ceyhan Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Suriyeli mültecilerin yaşadığı 2 katlı evin üst katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evdeki alevlere müdahale etti. Alevlerin, ahşap çatıya ulaşmaması için büyük uğraş veren itfaiye ekipleri, hem bina içinden hem de dışarıdan yaptıkları çalışma ile yangını kontrol altına alındı. Yangında dumana maruz kalan bir kişiye ise 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.











