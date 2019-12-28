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Ev ekonomilerine halı dokuyarak katkı sağlayacaklar

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi ve Ekinözü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile kadınlara yönelik olarak halı dokuma kursu açıldı.

Ev ekonomilerine halı dokuyarak katkı sağlayacaklar

13 kadın kursiyer, kurs süresince günlük yevmiye alacak ve kurs sonunda da ilgili halı firması ile dokuma işine devam edecek.

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi ile Ekinözü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde kadınlara yönelik meslek ve beceri edindirme projesi kapsamında halı dokuma kursu açıldı. Halk Eğitimi Merkezi binasında verilecek kurs, 320 saat sürecek.

Halı dokuma kursu ile ilgili olarak bilgi veren Ekinözü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Recep Özer, milli kültür değerlerini ve mirasını yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik olan kursa 13 kadının katıldığını söyledi.

Özer, “Usta öğretici İsminur Atmaca’nın eğitmenliğinde açılan halı dokuma kursunda kadınlar kurs görmeye başladı. 2 ay sürecek kursta kadınlar hem yevmiye alacak hem de sigorta primleri tam gün üzerinden yatırılacak. Kurs bittikten sonrada ilgili halı firmasıyla halı dokuma işi devam edecek. Kadınlar dokudukları halının metrekaresine göre ücret alacaklar. Böylelikle ev ekonomilerine katkı sağlayacak ve meslek sahibi olacaklar” dedi.



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