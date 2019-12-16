Ev ekonomilerine dantel işleyip katkı sunacaklar

Elbistan Belediyesi, ev hanımlarının el emeği ile para kazanmalarını sağlamak amacıyla Miss Defne Gelinlik Mağazası ile ortak bir çalışmaya imza attı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün, firmanın daha önceden ilçe dışında yaptırdığı taşlı dantel işlemelerini Elbistan’daki ev hanımlarınca hazırlanması yönündeki önerisinin firma sahibi Ercan Doğan tarafından kabul edildi. Bu ortak kararın ardından Elbistan Belediyesi, ilçedeki özellikle ihtiyaç sahibi kadınlara telefonla ulaşarak yeni iş imkanı hakkında bilgilendirmede bulundu. Evlerinden ayrılmadan el emeği göz nuru ile aile ekonomilerine katkı sunmak isteyen çok sayıda ev hanımı da iş başvurusunda bulunmak için firmanın mağazasına geldi. Burada kayıt işlemleri ve yapacakları iş hakkında bilgilendirilen ev hanımları, daha sonra kendilerine verilen dantel, taş ve diğer malzemelerle birlikte işbaşı yapmak için evlerinin yolunu tuttu.

Ev hanımlarının aile ekonomisine büyük katkı sunacak proje hakkında değerlendirme yapan Miss Defne Elbistan Mağazası İşletmecisi Ercan Doğan, “Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’le, ilçemizdeki ev hanımlarına nasıl bir ekonomik katkı sunabiliriz noktasında görüş alışverişinde bulunmuştuk. Gelinlik, nişan elbisesi, bindallı ve kaftanların dantel ve taş işçiliği noktasında çalışmalarımız olduğunu öğrenince, bu işlerin Elbistanlı ev hanımlarınca yapılması önerisinde bulundu. Biz de bu teklifi kabul ettik. Şuanda da belediyemizin bilgilendirdiği ev hanımlarımız geldiler. Kendileri ile görüşüyoruz. Teklifimizi kabul edenler hemen evlerinde çalışmaya başlayacak. Malzemelerini tamamen biz sağlayacağız. İşledikleri dantellerden de metre başı ücret alacaklar” dedi.

Bu işlemi daha önce ilçe dışında yaptırdıklarını belirten Doğan, “Firma olarak bu işlemlerimizi ilçe dışında yaptırıyorduk. Artık Elbistan’da yaptıracağız. Şuanda 200-300 ev hanımı bu çalışmadan yararlanabilecek. Ev hanımlarına destek olacak bir proje. Hem de ilçemizin ekonomisine katkı sunacak proje. Biz, bu konuda üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışacağız. El emeği göz nuru ile firmamızın ürünlerine katkı sunmaya çalışacak Elbistanlı ev hanımlarına da kolaylıklar diliyoruz” şeklinde konuştu.



