EÜAŞ personellerine 2.kez tayin seçeneği sunuldu

Personeller, yeni sunulan tayin seçeneğinde EÜAŞ’a ait farklı şehirlerdeki 12 kurum yer aldı. Tayin için istekli olan personeller, bu kurumlardan 3’ünü tercih edebilecek.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi’nin 20 yıllığına özel firmaya devredilmesinin ardından ücretli izne ayrılan yaklaşık 1000 EÜAŞ personeliyle ilgili tayin işlemleri devam ediyor. Nisan ayında gerçekleşen tayin işleminde devirden sonra kurulan Afşin-Elbistan A Termik Santrali Koordinasyon İşletme Müdürlüğü bünyesine aktarılan 60 işçi, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne; yine Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 169 personel de EÜAŞ’a ait başka HES, termik santral ve doğalgaz santrallerine aktarılmıştı. B Termik Santrali’nden de EÜAŞ bünyesindeki diğer kurumlara 36 işçi tayin edilmişti. Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü bünyesindeki toplam 930 personelden 536’sı tayin dilekçesi vermişti. Bu işçilerden 340’ı sadece Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne tayinini istemiş; EÜAŞ’a bağlı diğer 17 kurumu ise 196 kişi tercih etmişti. 394 kişi ise tayin dilekçesi vermemişti.

Gelinen noktada Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ), devir sonrasında Afşin-Elbistan bölgesinde oluşan personel fazlalığını acil ihtiyacı bulunan diğer birimlere kaydırmak istediği belirtildi. İlk tayin sürecinde EÜAŞ’a ait bazı işletmelere yeterli tercih alınamadığından personel ihtiyaçlarının henüz karşılanamadığı kaydedilirken memur, sözleşmeli memur ve daimi işçi personelin en fazla 3 tercih yaparak 23 Mayıs 2019’a kadar şirkete bildirilmesi istendi. Tayin işlemlerinin, personellerin isteği doğrultusunda yapılacağı vurgulandı.

Personellere ise, Tekirdağ Doğalgaz Santrali, İstanbul Doğalgaz Santrali, 18 Mart Çan Termik Santrali, Karakaya HES, Kılıçkaya HES, Ermenek HES, Gökçekaya HES, Altınkaya HES, Deriner HES, Hirfanlı HES, Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES ve Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlükleri’ne tayin olma hakkı tanındı.