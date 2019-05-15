banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

EÜAŞ personellerine 2.kez tayin seçeneği sunuldu

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi’nin 20 yıllığına özel firmaya devredilmesinin ardından EÜAŞ bünyesindeki diğer kurumlara tayin dilekçesi vermeyen ya da başka kurumları tercih edenlere ikinci bir tayin hakkı daha sunuldu.

EÜAŞ personellerine 2.kez tayin seçeneği sunuldu

Personeller, yeni sunulan tayin seçeneğinde EÜAŞ’a ait farklı şehirlerdeki 12 kurum yer aldı. Tayin için istekli olan personeller, bu kurumlardan 3’ünü tercih edebilecek.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi’nin 20 yıllığına özel firmaya devredilmesinin ardından ücretli izne ayrılan yaklaşık 1000 EÜAŞ personeliyle ilgili tayin işlemleri devam ediyor. Nisan ayında gerçekleşen tayin işleminde devirden sonra kurulan Afşin-Elbistan A Termik Santrali Koordinasyon İşletme Müdürlüğü bünyesine aktarılan 60 işçi, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne; yine Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 169 personel de EÜAŞ’a ait başka HES, termik santral ve doğalgaz santrallerine aktarılmıştı. B Termik Santrali’nden de EÜAŞ bünyesindeki diğer kurumlara 36 işçi tayin edilmişti.  Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü bünyesindeki toplam 930 personelden 536’sı tayin dilekçesi vermişti. Bu işçilerden 340’ı sadece Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne tayinini istemiş; EÜAŞ’a bağlı diğer 17 kurumu ise 196 kişi tercih etmişti. 394 kişi ise tayin dilekçesi vermemişti.

Gelinen noktada Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ), devir sonrasında Afşin-Elbistan bölgesinde oluşan personel fazlalığını acil ihtiyacı bulunan diğer birimlere kaydırmak istediği belirtildi. İlk tayin sürecinde EÜAŞ’a ait bazı işletmelere yeterli tercih alınamadığından personel ihtiyaçlarının henüz karşılanamadığı kaydedilirken memur, sözleşmeli memur ve daimi işçi personelin en fazla 3 tercih yaparak 23 Mayıs 2019’a kadar şirkete bildirilmesi istendi. Tayin işlemlerinin, personellerin isteği doğrultusunda yapılacağı vurgulandı.

Personellere ise, Tekirdağ Doğalgaz Santrali, İstanbul Doğalgaz Santrali, 18 Mart Çan Termik Santrali, Karakaya HES, Kılıçkaya HES, Ermenek HES, Gökçekaya HES, Altınkaya HES, Deriner HES, Hirfanlı HES, Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES ve Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlükleri’ne tayin olma hakkı tanındı.

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 6 gün önce

Bize yol göründü hakkımızda hayırlısı olsun gider çalışırız

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hayat bazen çok acı 6 gün önce

İşe girene kadar kırk takla at,sonrada iş beğenme, sormaya ne hacet ne tercihi,yap ressen tayini gönder gitsin.birazda dışarda para harcayarak geçim nasıl oluyor öğrensinler

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Avatar
sevda 6 gün önce

eeee torpillilermi burada kaliyor

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Avatar
TKİ ci 5 gün önce

Salın gitsin diyen arkadaşıma bir yanıt vermek istedim Eskilerin bir sözü vardır bilirmisin bilmem “inek sağılsada benim bir tas sütüm var sağılmasada “ yani anlayacağın ben Elbistan’da da olsam benim maaşım var Türkiye’nin dört bir yanına da gitsem maaşım var bu TKİ ciler bu memlekete ne kadar sıkıntı olmuş ne kadar çekemeyen varmış bu ilçede ama ben sadece 6 ay veriyorum Afşin ve Elbistan ın ekonomisi zaten alt üst olmuş birde bizler gidince iyi oldu gitsinler diyenleri göreceğim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 6 gün önce

İstikrar devam ediyor MaşAllah (!)

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
Beyler 6 gün önce

Yiyin efendiler yiyin bu han-ı iştaha doyuncaya kadar tıksırınca çatlayıncaya kadar yiyin

Cevapla
Beğenmedim! (4)
Avatar
Tki Ci 6 gün önce

Adana ve Yöresi İşletme Müdürlüğü niçin listede yoktur. Bu işletmeye bağlı ve ihtiyaç olan Sır Barajı ve Berke Barajı niçin tercih listesinde yoktur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistanlı 5 gün önce

Yolunuz açık olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner119