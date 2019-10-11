EÜAŞ komisyonu çalışmalarını yapıyor

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi’nin 20 yıllığına özel firmaya devredilmesinin ardından EÜAŞ personelleri, kurum bünyesindeki çeşitli işletmelere atanmıştı. Devirden sonra kurulan Afşin-Elbistan A Termik Santrali Koordinasyon İşletme Müdürlüğü ile Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü bünyesine alınan EÜAŞ personellerinin bir kısmı, EÜAŞ’a ait başka HES, termik santral ve doğalgaz santrallerine aktarılmıştı. Sürecin sonunda tercihini bölgedeki işletmelerde kalma yönünde kullanan bazı işçiler EÜAŞ’a ait diğer illerdeki işletmelere atandıklarını ya da tercih etmediklere yerlere nakillerinin yapıldığını belirterek bu durumdan mağdur olduklarını dile getirmişlerdi. Birinci derecede akrabalarına bakmakla yükümlü olduklarını veya çocuklarının eğitimlerini gerekçe gösteren işçiler, mağduriyetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a iletmişlerdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleri sonucunda EÜAŞ bünyesinde bir komisyon kuruldu. EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Sümengen başkanlığındaki komisyon, kuruma iletilen mağduriyetlerin yerinde tespiti için çalışmalarına başladı. Bölgeye gelen Sümengen ve komisyon üyesi Ramazan Bozkurt, dilekçelerde belirtilen mağduriyetlerle ilgili saha çalışması yapıyor. Komisyonun yaptığı çalışmanın ardından oluşturulacak rapor doğrultusunda gerçekten mağduriyeti olduğu tespit edilen işçilerle ilgili tayin süreci yeniden değerlendirilecek.