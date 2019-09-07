EÜAŞ işçilerinin tayin süreci tamamladı

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi’nin 20 yıllığına özel firmaya devredilmesinin ardından ücretli izne ayrılan 670 EÜAŞ personeliyle ilgili tayin işlemleri devam ediyor. Devirden sonra kurulan Afşin-Elbistan A Termik Santrali Koordinasyon İşletme Müdürlüğü ile Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü bünyesine alınan EÜAŞ personellerinin bir kısmı, daha önce tanınan 2 ayrı tayin hakkı ile EÜAŞ’a ait başka HES, termik santral ve doğalgaz santrallerine aktarılmıştı. Herhangi bir şekilde tayin dilekçesi vermeyen ya da Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde çalışmak için talepte bulunan 670 işçi için yeni bir tayin işlemi başlatılmıştı. EÜAŞ Genel Müdürlüğü, son tayin işleminde daha öncekilerden farklı bir uygulamaya giderek, hiçbir tercihte bulunmayan veya kendilerine sunulan liste dışındaki işyerlerini tercih eden personelin naklen tayininin resen yapılacağını açıklamıştı. 670 işçiden 67’si, kendilerine sunulan listedeki işletmelere tayin olmak amacıyla dilekçe verirken diğer işçiler ise herhangi bir tercihte bulunmadı.

EÜAŞ Genel Müdürlüğü, son tayin taleplerini aldıktan sonra, işçilerin tamamını kapsayan atama listelerini açıkladı. Buna göre, 670 işçiden 135’i EÜAŞ bünyesindeki HES’lere, 63’ü Çanakkale Çan Termik Santrali’ne, 61’i Tekirdağ Doğalgaz İşletme Müdürlüğü’ne, 78’i İstanbul Doğalgaz Santrali İşletme Müdürlüğü’ne ve 221’i de Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne görevlendirildi. Atama listelerinde ismi olmayan 100’den fazla işçinin ise, Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü bünyesinde değerlendirileceği belirtiliyor.

İşçiler tepkili

Naklen ataması yapılan bazı işçiler, tercih etmedikleri birimlere ya da kurumlara gönderildiklerini savunarak tepkilerini dile getirdiler. Resen atamaların haksızlığa neden olduğunu savunan işçiler, bu konuda yaşadıkları mağduriyete dikkat çekerek, atama sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesini istediler. Yetkililere çağrıda bulunan işçiler, daha önceden konuyla ilgili siyasilerin yaptıkları açıklamaları hatırlatarak çözüm istediler.