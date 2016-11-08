EÜAŞ Genel Müdürü Alış, veda etti

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Halil Alış, emekliye ayrılması nedeniyle yayınladığı mesaj ile veda etti.

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL İşletme Müdürlüğü ile Afşin-Elbistan A ve B termik Santrallerine sık sık ziyaretlerde bulunan ve buradaki üretim çalışmalarını yakından takip eden Alış, emekliye ayrıldı.

6 yıldan beri bu görevi başarıyla sürdüren Halil Alış, veda mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Çok değerli ve kıymetli EÜAŞ çalışanları; Herkesi en derin ve en içten duygularımla selamlıyorum.

Bugün EÜAŞ ailesi ile tanışmamın tam olarak altı sene ikinci ayı. Bundan 6 yıl önce bazılarınızı hiç tanımıyor, bazılarınızla ise işimizin doğası gereği tanışıyordum. Her yabancı kişinin, yeni geldiği ortamda çekebileceği zorlukları bilerek size geldim ve içinizden biri olmaya çalıştım. Yaratılmışların içinde, bulunduğu ortama en hızlı olarak uyum sağlayan insanoğludur. Cenab-ı Hakkın bizlere vermiş olduğu bu avantajla birbirimizle çok hızlı bir şekilde kaynaşmış olduk. Aidiyet duygusu içerisinde öyle bir hal oluştu ki, bu durumu kendi kendime bile izah etmekte zorlanmışımdır. Şöyle ki; İş hayatımın uzun bir dönemini geçirdiğim TEİAŞ ile EÜAŞ arasındaki bir ihtilafta sanki TEİAŞ’ta hiç çalışmamışım da bütün iş hayatım EÜAŞ bünyesinde geçmiş gibi davranışlar sergiledim.

Büyük bir korku ve endişe içerisinde geldiğim büyük EÜAŞ ailesinin bir parçası olmak beni yaşadığım süre içerisinde hep gururlandıracaktır. İnanıyorum ki bu 6 yıl içerisinde çok önemli işleri birlikte başarabildik. Sizlerden ve Kamudan ayrılmak benim için elbette büyük bir hüzün kaynağı. Ancak yaşadığımız evrende hiçbir şey aslında bizim planlamamız doğrultuda gitmiyor. Bütün olaylar bize şunu öğretiyor. ‘Aslında, bu Dünyada sahip olduğumuzu zannettiğimiz hiçbir şeyin gerçek sahibi değiliz.’ Her şey bize emanet. Malımız, çocuklarımız, güç zannettiğimiz şeyler ve canımız. Hiç ama hiçbir şey kendimize ait değil. Önemli olan, bize emanet edilen şeylere ihanet etmeden sahip çıkabilmektir. Bu da aldığımız eğitim ve genlerimizde olan ve bizlere Atalarımızdan geçen kalıtımsal yollarla kazanılmakta olan özelliklerle kazanılmaktadır.

1982 yılının Nisan ayında genç bir Mühendis olarak TEK Kurumunda başladığım kamu görevimi 07.Kasım.2016 tarihi itibarı ile sonlandırıyorum. Başından itibaren çalıştığım her işyerinde ve her görevde Yüce yaratanın rızası ve Milletimizin rızası doğrultusunda çalışmaya gayret ettim. Allah'ın iradesiyle; Kamu da gelebileceğim en güzel mevkilerde hizmet verme fırsatına mazhar oldum.

Bu süre zarfında bilerek veya bilmeyerek yaptığım kusurların ve hataların önce sizler, sonra da Yüce Mevlam tarafından affedilmesini diliyorum. Bilerek veya bilmeyerek kırdığım her bireyden özür diliyorum ve bana Hakkınızı helal etmenizi diliyorum.