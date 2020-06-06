EÜAŞ, E Sektörü için harekete geçti

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), bölgede yeni termik santrallerin kurulumu için çalışmalarını sürdürüyor. Afşin’e yapılacak C Termik Santrali ile ilgili ÇED sürecini tamamlayan EÜAŞ, E Sektörü için de önemli bir ihale gerçekleştirdi. EÜAŞ tarafından mayıs ayında yapılan ihale ile de E Sektörü için harekete geçmiş oldu. Afşin - Elbistan Kışlaköy E Sektörü Kömür Sahası’ndan susuzlaştırma kapsamında çekilen suların Hurman Çayı’na aktarılması için 10 bin 728 metre kanal, kanalın her iki yakasında da 5’er metre genişliğinde yol yapılması ile diğer inşaat çalışmalarını içeren ihalede teklif değerlendirme süreci devam ediyor.

İhale kapsamında, E Sektörü kömür sahasının mevcut drenaj kanalı deplase edilerek Hurman Çayına bağlanacak. 10 bin 728 metre uzunluğundaki kanal, Kışlaköy E Sektörü kömür sahasının kamulaştırma sınırını takip edecek ve Hurman Çayına bağlanacak. Kışlaköy E Sektörü kömür sahasında ki pompajla alınan yeraltı sularının Hurman Çayına derivasyonunun sağlanması için mevcut drenaj kanalına bağlanarak proje ve mahal listelerine uygun olarak yeni drenaj kanalı, kanal boyunca iki kenarına stabilize yol ve gerekli sanat yapıları yapılacak. Proje detaylarına göre, iş kapsamında drenaj kanalının sağ ve sol kısmına 5,00 m genişliğinde yol yapılacak.

İhalenin teklif değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma bölgedeki çalışmalarına başlayacak.











