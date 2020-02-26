ETSO’ya Vergi Haftası ziyareti

Her yıl Şubat ayı sonunda kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican, Müdür Yardımcısı Mehmet Demirli ve Gelir Uzman Yardımcısı Aykut Karaca, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettiler.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Canpolat, Fazıl Olgun ve Yaşar Kara ile Genel Sekreter Yüksel Gözüdeli tarafından misafir edilen Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican, hafta dolayısıyla yapılan çalışmalar ve kutlama programı hakkında bilgi verdi.

Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican’ın şahsında tüm vergi dairesi çalışanlarının haftasını kutlayan ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican ise, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy ve yönetimine teşekkür etti.





