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ETSO’dan Vali Coşkun’a hayırlı olsun ziyareti

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ve Meclis Başkanı Yüksel Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş Valisi olarak atanan Ömer Faruk Coşkun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

ETSO’dan Vali Coşkun’a hayırlı olsun ziyareti
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Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı kararı ile Kahramanmaraş Valisi olarak atanan Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ileten, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ve Meclis Başkanı Yüksel Çiçek, ETSO tarafından yapılan çalışmalar ve üyelere yönelik yürütülen hizmetler hakkında bilgiler verdiler.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ile Meclis Başkanı Yüksel Çiçek’e teşekkür etti.


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ETSO’dan Vali Coşkun’a Hayırlı Olsun Ziyareti
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