ETSO’dan üyelerine yapılandırma fırsatı

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, bu kanun ile oda üyelerinin aidat borçlarının yapılandırılması için imkân tanındığını kaydetti.

Başkan Mustafa Paksoy, yapılandırma kanunu ile birlikte 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borçları için 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçileceğini söyledi.

Başkan Mustafa Paksoy, kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların ardından anaparanın peşin ödenebileceği gibi, azami toplam 6 eşit taksitle de ödenebileceğini söyledi. Başkan Paksoy, başvuruların 31 Ocak 2021 tarihinde son bulacağını sözlerine ekledi.