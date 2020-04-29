ETSO’dan üyelerine ‘Nefes Kredisi’

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile oda-borsaların tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nin oda üyelerinin kullanımına sunulduğunu ifade ederek, kredi başvurularının Denizbank’a yapılacağını söyledi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can ve Denizbank Elbistan Şube Müdürü Onur Kuserli ile bir araya gelerek, başvuruları alınmaya başlanan Nefes Kredisi hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odaların geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi ‘TOBB Nefes Kredisi’ tekrar başladı.

TOBB ve 365 oda-borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık %7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi’de üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor.

TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisine Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.

Başkan Paksoy: “Bu işi seferberlik gibi gördük”

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, daha önce eşi benzeri görülmemiş salgın karşısında devletin aldığı ve alacağı önlemlerin ekonomi için önemine işaret etti.

Paksoy şöyle konuştu:

“Sağlık alanında en az sayıda can kaybı ile bu salgını atlatırken, şirketlerimizi yaşatarak COVID sonrası döneme girmemiz gerekiyor. Çünkü salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da kızışacak. İşte bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri gece gündüz demeden çalışıyoruz. İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına Nefes Kredisi’ni yeniden devreye alıyoruz. Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerimiz odamızdan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bizim için önemli olan kısmı şu; 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi rahatlatacağız” dedi.

Denizbank Elbistan Şube Müdürü Onur Kuserli ise, “KOBİ’lerimiz, Koronavirüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakârlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Birçok tezgâh, dükkân, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de; üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı ve üst limiti 50 ve 100 bin TL arasında değişen TOBB Nefes Kredisini hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz” dedi.

Nefes Kredisini nasıl alacaksınız?

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’na üye cirosu 25 milyon TL’nin altında olan işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz şartsız, Denizbank üzerinden krediye başvurabilecek.





