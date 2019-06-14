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ETSO’dan üyelerine aidat hatırlatması

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından yapılan açıklama ile yıllık aidat ödemeleriyle ilgili hatırlatmada bulunularak, ilk taksit ödeme süresinin 1 Temmuz 2019 tarihinde sona ereceği belirtildi.

ETSO’dan üyelerine aidat hatırlatması

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (ETSO) yapılan açıklamada, “Aidatların yıl içerisinde Haziran ve Ekim aylarında 2 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Aidat tutarları 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu kapsamında olup, zamanında ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidat için gecikme zammı uygulanmaktadır. Aidatların, zamlı veya hükmen ödeme durumunda kalınmaması için açıklanan yasalara göre hareket edilmesi önemle rica olunur. Aidatların ilk taksiti için son ödeme günü 1 Temmuz 2019’dur” denildi.

Oda üyeleri aidatlarını oda veznesine ödeyebilecekleri gibi, ödemelerini kredi kartı ile online olarak yapmak isteyen üyeler ise; https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/firma-index.jsp linki üzerinden e-belge ve aidat ödeme sistemine kayıt olabiliyor, kayıt olmadan hızlı aidat sorgulamak ve ödemek için ise https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp linkini kullanabiliyorlar.

 

 


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VATANDAŞ 7 3 saat önce

NE İŞE YARADIGINI BİR SOYLEYİN ALLAH İÇİN

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