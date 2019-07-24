ETSO’dan oto galericilere yetki belgesi uyarısı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgelerini almaları gerekmektedir. Yetki belgesi almak için, T.C. Ticaret Bakanlığının, https://ietts.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”