Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgelerini almaları gerekmektedir. Yetki belgesi almak için, T.C. Ticaret Bakanlığının, https://ietts.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”
ETSO’dan oto galericilere yetki belgesi uyarısı
Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (ETSO) yapılan duyuru ile ikinci el motorlu taşıt satışı yapan oto galericilerinin, yönetmelik hükümleri gereğince 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgelerini almaları gerektiği hatırlatıldı.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:20
Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
yetkililer bu belgeleri veriyorda denetlemede yapsalar iyi olur eline bir miktar para geçen ya ayaktan galericilik yapıyor ya tefecilik yapıyor