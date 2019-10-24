ETSO’dan Kaynak ve Açar’a teşekkür belgesi

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Canpolat ve Genel Sekreter Yüksel Gözüdeli, makamlarında ziyaret ettikleri Kaynak ve Açar’a teşekkür belgelerini takdim ettiler.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Canpolat, ilçedeki istihdamın artırılması, teşvikler ve programların uygulanması noktasında her iki kurum müdürünün üstün gayretler sergilediğini ifade ederek, Elbistan iş dünyası adına teşekkür ettiklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mustafa Kaynak ile İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar ise, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Canpolat ve Genel Sekreter Yüksel Gözüdeli’ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.













