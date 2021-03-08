ETSO’dan kadın üyelerine Kadınlar Günü ziyareti

ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, oda Genel Sekreteri Yüksel Gözüdeli ile birlikte ilçedeki kadın esnafları ziyaret etti. Başkan Paksoy, kadın esnaflara gül takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Ziyarette kadın esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Paksoy, “Kadınlarımız, kent ekonomisinin, sosyal ve kültürel gelişmenin, daha refah ve mutlu bir yaşamın itici gücüdür” dedi.

Başkan Paksoy, “Hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımızın, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesiller; toplum ve ülke olarak hak ettiğimiz etkin ve saygın konumu kazanmamızda en önemli etkendir. Bu nedenle kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimiz inancındayım. Bizlere düşen en büyük görev, kadınlarımızı her alanda olduğu gibi ekonomik hayatta da desteklemek ve önlerindeki engelleri kaldırmaktır. Bizi biz yapan değerli kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz” şeklinde konuştu.

ETSO üyesi kadın esnaflar da Başkan Paksoy’a nezaketinden dolayı teşekkür ettiler.











