ETSO’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nca (ETSO) temin edilen 62 adet klavyeli tablet bilgisayar, uzak eğitime erişim zorluğu yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. Tablet bilgisayarların teslim programına, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili H. Mehmet Yılmaz, şube müdürleri Alparslan Ceran ve Yahya Acer ile ETSO yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Programda konuşan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “Geleceğimiz olan çocukların eğitimi noktasına güzel bir çalışma için bir aradayız” dedi.

Hiçbir çocuğun eğitimden mahsur kalmamasını istediklerini vurgulayan Başkan Paksoy, oda olarak eğitime desteği çok önemsediklerini söyledi.

Başkan Paksoy, şöyle konuştu:

“ETSO olarak, eğitime katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bilindiği gibi, çocuklarımız pandemiden dolayı uzaktan eğitim görüyorlar. Bu eğitim modelinde de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının erişim sorunu yaşadıklarını biliyoruz. Bu amaçla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde ETSO olarak 62 adet klavyeli tablet bilgisayar aldık. Bugün de bilgisayarlarımızı İlçe Milli eğitim Müdürlüğü’ne teslim ediyoruz. İnşallah bu tabletlerimiz de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılacak ve onlar da eğitimlerini bizlerin bu katkılarıyla devam ettirmiş olacaklar. Çocuklarımızın daha donanımlı yetişmesi için elimizden geleni yapmaya, öğrencilerimize ve okullarımıza da imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya devam edeceğiz.”

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili H. Mehmet Yılmaz da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu yöndeki çalışmalarını hatırlatarak, “Bir yıldan beri dünya ile birlikte salgın süreci yaşıyoruz. Bu salgın eğitim hayatını da olumsuz etkiledi. Bakanlığımız, bu noktada uzaktan eğitim modelini geliştirdi. ETSO, ilçemizde internete erişimden yoksun olan öğrencilerimize tablet bilgisayar bağışında bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. ETSO’nun bu bağışı bir örnek de teşkil edecek. Kırsal bölgelerimizde uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan öğrencilerimiz var. Bağışta bulunmak isteyen hemşerilerimize de buradan çağrı yapıyoruz” dedi.











