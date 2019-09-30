ETSO’dan Elbistan lahanasına ‘Coğrafi İşaret’ girişimi

Başkan Paksoy, girişimlerinin olumlu sonuçlanması halinde Elbistan’da yetişen bir ürüne ilk kez ‘coğrafi işaret’ belgesi alınmış olacağını belirtti.

Elbistan, Türkiye’nin en büyük ve aroması ile lezzeti yönünden en güzel lahanalarının yetiştiği bölge olarak biliniyor. İlçede daha önceden 2 kez yarışması ve festivali yapılan yapılan Elbistan lahanası, 50 kilograma ulaşan ağırlığı ile ülkenin diğer bölgelerinde yetişen lahanalardan da ayrılıyor. Dev lahanalar, ilçeye bağlı Karaelbistan, Kalealtı başta olmak üzere ilçenin birçok mahallesinde yetiştiriliyor. Toprak yapısı ve ikliminin de etkisi ile yetişen dev lahanaların, ‘Elbistan Lahanası’ adı altında coğrafi işaret belgesi alabilmesi için uzun süreden beri beklenen girişim, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (ETSO) geldi.

Elbistan’da yetiştirildikten sonra Türkiye’nin birçok yöresine hem hediyelik olarak gönderilen hem de satışı yapılan Elbistan Lahanası’nın, coğrafi işaret belgesi alabilmesi için girişim başlattıklarını kaydeden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “Lezzeti ve büyüklüğü ile Elbistan’a has özellikleri olan lahanamızın coğrafi işaret belgesi alabilmesi için girişimlerimizi başlattık. Türkiye’de eşinin bulunmadığından hareketle yola çıktık. Ağırlığı 50 kilograma ulaşan lahanalar yetiştiriliyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde bu ağırlığa ulaşan lahana olmadığını biliyoruz. Tabii bir diğer konu da lezzet ve aroma. Elbistan lahanası, lezzeti ve aroması ile de farklı bir özelliğe sahip. Kesinlikle hormon kullanılmadan yetiştiriliyor” dedi.

Şuan yolun başında olduklarının altını çizen Paksoy, “Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yöremizde yetişen ürünlerin tanıtımı noktasında çalışma başlatmıştık. İlk çalışmamızı da lahana ile yapmayı kararlaştırdık. Girişimlerimizi başlattık. Şuan yolun başındayız. Biz, bu sürecin takipçisi olacağız. Bu çalışmanın sonucunda üzerimize düşeni en iyi şekilde yaparak coğrafi işaret belgemizi aldığımızda Elbistan’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak bir yere ulaşmış olacağız. Coğrafi işaretlerin ilçemizin gelişmesi için önemi büyük. Bir standardını getirmiş oluyorsunuz. Bu standardın gelmesi ile beraber nereye giderseniz gidin o ürünün diğer ürünlerle arasında fiyat farkı oluşacaktır. Bunun karlılığı yüksek ve marka güvencesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Coğrafi İşaret Tescili Nedir?

Coğrafi işaret, belirgin bir özelliği, unvanı ya da başka nitelikleri bakımından köken olarak yer aldığı bir yöre, alan, bölge ya da ulus ile özdeş haline gelmiş bir ürünü belirten isim ya da işaretlere denir. Coğrafi işaret tescili ise, belirli bir coğrafi bölge ya da alan ya da bölge ismi ile anılan ürünlerin koruma altına alınmasını sağlayan gerçek ya da tüzel şahıslara devlet nezdinde ürün üzerinde yürütme ve kullanma hakkının temin edilmesidir.