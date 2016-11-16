ETSO’dan, bin 200 öğrenciye kaban ve bot yardımı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle aldığı bin 200 adet bot ve kabanı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nda bot ve kabanları Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim eden ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, geleneksel hale getirdikleri yardım organizelerini sürdürdüklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere bir nebze olsun destekte bulunmak istediklerini ve bu amaçla geleneksel hale getirdikleri yardım programını bu sene de sürdürdüklerini anlatan Paksoy, bot ve kabanların dağıtımını ise Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesinde okul yönetimleri tarafından yapılacağını kaydetti.

ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de hazır bulunduğu programda, eğitime olan desteklerinin süreceğini dile getiren Paksoy, şunları söyledi:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kışlık mont ve bot yardımı yapıyoruz. 600 mont ve 600 de bot Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’taki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılacak. Bu yardımlarımız 14 yıldır devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de devam edecek. Biz bu yardımları yaparken sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. İmkânlarımız el verse de bölgemizdeki bütün ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunabilsek. Sivil toplum kuruluşları da aynı duyarlılığı gösterirlerse açığı kapatırlar. Sivil toplum kuruluşları olarak bu yardımlara devam edersek, geleceğimizi temsil edecek çocuklarımıza sıcak bir kış geçirmelerini sağlarız. Bu yardımların diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmasını temenni ediyoruz.”

Elbistan’daki öğrencilere dağıtılacak olan bin 100 adet kaban ve bot yardımlarını, Elbistan Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal ve Süleyman Dere teslim alırken, Ekinözü’ndeki öğrenciler için ayrılan 50 adet kaban ve bot yardımını ise Şube Müdürü Ali Bodovoğlu teslim aldı.