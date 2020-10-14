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ETSO’dan Başkan Tıraş’a hayırlı olsun ziyareti

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy ve yönetimi, AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığına seçilen Ahmet Tıraş’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ETSO’dan Başkan Tıraş’a hayırlı olsun ziyareti
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Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrelerin ardından AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı’na seçilen Ahmet Tıraş’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “AK Parti Elbistan ilçe teşkilatında görev değişimi oldu. Bizler de AK Parti İlçe Başkanı sayın Ahmet Tıraş’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah Elbistan’ımız için hayırlara vesile olur. Yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyarette Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin teşvik kapsamının genişletilmesi ve 6. Bölge teşviklerinden faydalanması için yapılması gereken çalışmalar görüşülürken, OSB’nin ilçe adına önemine dikkat çekildi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Fazıl Olgun, Yaşar Kara ve Ali Topal ile Genel Sekreter Yüksel Gözüdeli’nin de yer aldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ise, ETSO heyetine teşekkür etti.


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ETSO’dan Başkan Tıraş’a Hayırlı Olsun Ziyareti
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