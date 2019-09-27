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ETSO’dan Başkan Güngör’e ziyaret

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ve Meclis Başkanı Yüksel Çiçek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundular.

ETSO’dan Başkan Güngör’e ziyaret
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Ziyarette; Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi’nin geldiği aşama, ilçenin ekonomik yapısı ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın da ortak olduğu Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi’nin ilçedeki hayvancılığa sağlayacağı katkıların önemine dikkat çekerek, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy ve Meclis Başkanı Yüksel Çiçek’e ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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