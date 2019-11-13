ETSO’dan Aile Şirketleri’nde Kurumsallaşma konferansı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen konferans, 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10.30’da Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenecek.

Toplantıya; Kahramanmaraş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Uzun, İl Müdürlüğü Personeli İnşaat Mühendisi Nesih Tanrıverdi, VHKİ Abdullah Çiçek de katılacak. Konferansa konuşmacı olarak; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Konuşmacılar İktisadi Bilimler fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ÜSKİM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Şekkeli ile İSKUR Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erdem Uzun katılacaklar.

Konferans, soru-cevap bölümü ile son bulacak.