ETSO’dan Aile Şirketleri’nde Kurumsallaşma konferansı

Toplantıya; Kahramanmaraş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Uzun, İl Müdürlüğü Personeli İnşaat Mühendisi Nesih Tanrıverdi, VHKİ Abdullah Çiçek de katılacak. Konferansa konuşmacı olarak; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Konuşmacılar İktisadi Bilimler fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ÜSKİM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Şekkeli ile İSKUR Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erdem Uzun katılacaklar.
Konferans, soru-cevap bölümü ile son bulacak.