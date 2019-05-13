ETSO’dan 714 aileye Ramazan paketi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteği ile hazırlanan gıda paketleri, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürülerek, teslim edildi.

Her yıl geleneksel hale getirdikleri gıda paketi ve çeşitli yardım dağıtımı organizasyonlarını bu yılda sürdürdüklerini ifade eden Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, bu sene 714 ihtiyaç sahibi aileye içinde her türlü gıda maddesinin yer aldığı paketler dağıttıklarını söyledi.

Hazırlanan Ramazan paketlerinin ETSO Meclis Üyeleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürüldüğünü belirten Başkan Paksoy, Ramazan ayı ile birlikte yardımlaşma duygularının kat kat arttığını ifade ederek, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ile geçen yıl 700 aileye gıda paketi dağıtmıştık. Bu yıl ise 714 aileye gıda paketlerini dağıttık. Hazırlanan paketler, ailelere meclis üyelerimiz tarafından ulaştırıldı. Yardım paketlerini bizzat ihtiyaç sahibi ailelere kadar götürerek, vatandaşlarımızı yormadan teslim ettik. Bu vesile ile tüm üyelerimizin ve Elbistan halkının mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

ETSO Meclis Üyeleri tarafından dağıtılan gıda paketlerinde, şeker, çay, sıvı yağ, pirinç, mercimek, makarna, zeytin gibi malzemeler yer alıyor. 4 kişilik bir aileye Ramazan boyunca yetecek gıdaların yer aldığı paketlere bırakılan malzemeler ise, tercih edilen markalardan oluşturuldu.



