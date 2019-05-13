banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ETSO’dan 714 aileye Ramazan paketi

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi 714 aileye gıda yardımında bulundu.

ETSO’dan 714 aileye Ramazan paketi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteği ile hazırlanan gıda paketleri, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürülerek, teslim edildi.

Her yıl geleneksel hale getirdikleri gıda paketi ve çeşitli yardım dağıtımı organizasyonlarını bu yılda sürdürdüklerini ifade eden Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, bu sene 714 ihtiyaç sahibi aileye içinde her türlü gıda maddesinin yer aldığı paketler dağıttıklarını söyledi.

Hazırlanan Ramazan paketlerinin ETSO Meclis Üyeleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürüldüğünü belirten Başkan Paksoy, Ramazan ayı ile birlikte yardımlaşma duygularının kat kat arttığını ifade ederek, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ile geçen yıl 700 aileye gıda paketi dağıtmıştık. Bu yıl ise 714 aileye gıda paketlerini dağıttık. Hazırlanan paketler, ailelere meclis üyelerimiz tarafından ulaştırıldı. Yardım paketlerini bizzat ihtiyaç sahibi ailelere kadar götürerek, vatandaşlarımızı yormadan teslim ettik. Bu vesile ile tüm üyelerimizin ve Elbistan halkının mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

ETSO Meclis Üyeleri tarafından dağıtılan gıda paketlerinde, şeker, çay, sıvı yağ, pirinç, mercimek, makarna, zeytin gibi malzemeler yer alıyor. 4 kişilik bir aileye Ramazan boyunca yetecek gıdaların yer aldığı paketlere bırakılan malzemeler ise, tercih edilen markalardan oluşturuldu.

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sabahattin 1 hafta önce

ticaret odasına kayıtlı işadamlarından toplayıp müridlerine dağıtıyorlar. bunun adı da ailelere ramazan paketi oluyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
ne müridi 1 hafta önce @sabahattin

Müridi değiliz ama sağolsunlar bize de gönderdiler.

Beğenmedim! (0)

banner129

banner119