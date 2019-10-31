ETSO’dan 1100 öğrenciye bot ve kaban yardımı

550 adet bot,550 adet kaban, öğrencilere ulaştırılmak üzere, 3 ilçenin İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teslim edildi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 16 yıldan beri geleneksel olarak sürdürülen yardım kampanyasında bu yıl 1100 öğrencinin yüzü gülecek. ETSO tarafından temin edilen 1100 adet kaban ve bot, isimleri daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bekir Dal, Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ve Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Marangoz’a teslim edildi.

Eğitime büyük önem verdiklerini ve eğitim faaliyetlerine her zaman destek olmayı görev bildiklerinin altını çizen Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, amaçlarının yaklaşan kış nedeniyle minik öğrencilerin okul yolunda üşümemelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Elbistan TSO olarak 16 yıldır bu yardım kampanyasını sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Paksoy, şöyle konuştu:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kışlık mont ve bot yardımı yapıyoruz. 550 mont ve 550 de bot Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’taki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılacak. 500 mont ve 500 bot Elbistan’daki öğrencilerimize kalanı da Ekinözü ve Nurhak’taki öğrencilerimize gönderiliyor. Geleneksel hale getirdiğimiz bu yardımlarımız 16 yıldır devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de devam edecek inşallah. Biz bu yardımları yaparken sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. İmkânlarımız el verse de bölgemizdeki bütün ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunabilsek. Sivil toplum kuruluşları da aynı duyarlılığı gösterirlerse açığı kapatırlar. Sivil toplum kuruluşları olarak bu yardımlara devam edersek geleceğimizi temsil edecek çocuklarımızın sıcak bir kış geçirmelerini sağlarız. Bu yardımların diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmasını temenni ediyoruz.”

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bekir Dal, Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ve Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Marangoz ise, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın eğitime verdiği desteğin önemine değinerek, “Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve üyelerine yapılan yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sosyal sorumluluk adına önemli bir proje. Bu yardımlar geleneksel olarak sürdürülüyor. 3 ilçede toplam 1100 öğrenciye bot ve kabanları dağıtacağız. Bot ve kabanlar, okul müdürleri tarafından listede ismi bulunan öğrencilere ulaştırılacak” şeklinde konuştular.















