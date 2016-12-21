ETSO yönetimi, TOBB Bölge Toplantısına katıldı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, Meclis Başkanı Memet Erdoğan ve ETSO Genel Sekreteri Yüksel Gözüdeli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından organize edilen Akdeniz Bölge Toplantısı’na katıldılar.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliği ve katılımıyla gerçekleştirilen Akdeniz Bölge Toplantısı’nda, bölge oda ve borsalarının yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri bir araya geldi.​

TOBB İkiz Kuleler’deki toplantıda oda ve borsaların gündemindeki konular istişare edilirken, faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile yüz yüze görüşme gerçekleştiren ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, ETSO’nun yaptığı çalışmalar, üyelerin sorunları ve talepler hakkında bilgi verdi. Elbistan’daki esnafların sorunlarına çözüm aramak amacıyla çalışmalar yaptıklarını da anlatan Paksoy, TOBB ile ortaklaşa başlatılan Nefes Kredisi gibi uygulamaların sürmesini temenni ettiklerini aktardı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, toplantıda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verirken, huzurun önemine işaret etti. Huzur olmadan ticaretin, ticaret olmadan da zenginliğin olmayacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, teröre karşı bütün oda ve borsaların, STK’ların tek ses, tek yürek olduğunu hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “Terör, bizi ayrıştırmak ister. Bunu beceremeyecekler” ifadesini kullandı.

Oda ve borsaların faaliyetlerine ilişkin sorularla karşılaştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarından yapılan işleri bütün üyelere ve kamuoyuna duyurmalarını istedi.

Hisarcıklıoğlu, “Üyelerimiz için yaptığımız, yaptığınız o kadar çok hizmet var ki; bunları mutlaka iyi anlatıyor olmamız lazım. İş dünyası, yani üyeleriniz bunlardan haberdar olmalı. Faaliyetlerinizi iyi anlatın ki, ‘odalar ne iş yapar?’ sorusunun ne kadar uzun bir cevabı olduğunu herkes görsün. Oda ve borsaların üyeleri için neler yaptığı daha net anlaşılsın” dedi.