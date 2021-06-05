ETSO üyelerine Nefes Kredisi

Oda üyelerine finansman desteği sağlamak amacıyla devreye alınan Nefes Kredisi ile 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 2021 Nefes Kredisi'ne başvuruların alınmaya başladığını dile getiren Başkan Paksoy, odadan alınacak faaliyet belgesi ile ilgili bankalara başvuruda bulunulabileceğini kaydetti.

Nefes Kredisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde bankaların katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde hayata geçiriliyor. Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere finansman imkanı sağlanacak. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek, projeye katkı sunacak.

Oda üyesi işletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, odadan alacakları belge ile Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası ve Akbank’a başvuruda bulunabilecekler.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, odanın tüm kaynaklarını üyelerinin emrine verdiklerini ifade ederek, "Üyelerimiz, ilgili banka şubelerinden kredi kullanabilecek. 6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne de faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale dönecek. 2021 Nefes Kredisi ile üyelerimize kullandırılacak kredinin 10 milyon liraya ulaşacağını düşünüyoruz” diye konuştu.