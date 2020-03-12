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ETSO üyelerine indirimli elektrik imkânı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile AKEDAŞ Elektrik Perakende A.Ş. arasında imzalanan protokolle, ETSO üyelerine indirimli elektrik kullanma imkânı sağlandı.

ETSO üyelerine indirimli elektrik imkânı
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Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ile AKEDAŞ Elektrik Perakende A.Ş. Elbistan Bölge Müdürü Cengiz Karakaş arasında imzalanan protokol, ETSO üyelerinin elektrik faturalarında indirim sağlayacak.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, oda üyelerinin indirimli elektrik imkânından faydalanabilmeleri için yaptıkları görüşmenin ardından AKEDAŞ ile protokol imzaladıklarını ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

AKEDAŞ Elektrik Perakende A.Ş. Elbistan Bölge Müdürü Cengiz Karakaş ise, ETSO ile yaptıkları protokolün ardından oda üyelerine indirim sağlayacaklarını kaydetti. Elektrik indiriminden faydalanmak isteyen ETSO üyelerinin odadan alacakları kayıt belgesi ile AKEDAŞ’a müracaat edebileceklerini belirten Karakaş, esnafların bu fırsattan istifade etmelerini tavsiye etti.


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