ETSO, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapacak

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, TOBB desteği ile yapacakları yardım için 75 bin liralık bir kaynak hazırladıklarını ifade ederek, bu kampanyaya destek vermek isteyen işadamı ve sanayicilere de çağrıda bulunarak, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile irtibata geçmelerini istedi.

Her yıl Ramazan ayında yaptıkları gıda yardımını koronavirüs salgını nedeniyle erkene aldıklarını belirten Başkan Paksoy, bu süreçte ihtiyaç sahibi aileleri unutmadıklarını ifade etti.

Başkan Paksoy, 75 bin TL ile başlattıkları kampanyaya hayırsever işadamı ve sanayicilerin de destek vermesini arzu ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Bu nedenle ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ETSO olarak 75 bin liralık yardım kararı aldık. TOBB desteği ile yapacağımız yardıma Elbistanlı hayırsever esnaf ve işadamlarımızın da katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Bu kampanyamıza destek vermek isteyen hayırseverler, odamızın 413 55 45 nolu telefondan irtibat kurabilirler.”