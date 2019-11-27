banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ETSO, kalitesini yeniden tescilledi

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), sahibi olduğu TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni bir kez daha güncelleyerek, bu belgeyi yeniden almaya hak kazandı.

ETSO, kalitesini yeniden tescilledi

Dünyada en çok kullanılan yönetim standardı olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, ETSO’nun sunduğu hizmet kalitesini tescillemiş oldu.

Referans bir kurum olma vizyonu ile çıktığı yolda 2011 yılında ISO 9001-2008 sertifikasını alan ETSO, başlattığı çalışma süreçleri ile hizmet kalitesini daha ileri seviyelere taşıyarak geçtiğimiz yıl TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanmıştı. Her yıl yapılan tetkikler ile kalite belgesi yenilenirken, ETSO Genel Sekreteri Yüksel Gözüdeli koordinesinde, Akreditasyon Sorumlusu Gazi Polat ve Kalite Sorumlusu Murat Kuş, TSE Gaziantep Bölge Müdürlüğü Uzmanları M. Hakan Yıldırım ve Serdar Yıldız tarafından yapılan denetimde tüm belgeleri eksiksiz sunarak, tam not aldılar.

TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Açış Toplantısına; ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Canpolat, Yönetim Kurulu Üyeleri Fazıl Olgun, Ali Topal ve Yaşar Kara da katıldı.

Toplantının ardından tetkik çalışmalarına geçildi. Yapılan tetkik sonucunda Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiği tespit edilirken, TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile odada sunulan hizmet kalitesinin yeniden tescil edilmesi yönünde görüş bildirilerek, belgenin yenilenmesine karar verildi.

 

ISO 9001:2015 nedir?

 

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, şirketlerin firmaların ve organizasyonların yönetim sistemlerini;  sistematik, kuralları tanımlı,  tanımlanan kurallara bağlı, tanımlanan kuraların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyona ISO 9001:2015 Belgesi denir. Hizmet kalitesinin Avrupa standartlarında olduğunu gösterir.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.