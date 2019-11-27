ETSO, kalitesini yeniden tescilledi

Dünyada en çok kullanılan yönetim standardı olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, ETSO’nun sunduğu hizmet kalitesini tescillemiş oldu.

Referans bir kurum olma vizyonu ile çıktığı yolda 2011 yılında ISO 9001-2008 sertifikasını alan ETSO, başlattığı çalışma süreçleri ile hizmet kalitesini daha ileri seviyelere taşıyarak geçtiğimiz yıl TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanmıştı. Her yıl yapılan tetkikler ile kalite belgesi yenilenirken, ETSO Genel Sekreteri Yüksel Gözüdeli koordinesinde, Akreditasyon Sorumlusu Gazi Polat ve Kalite Sorumlusu Murat Kuş, TSE Gaziantep Bölge Müdürlüğü Uzmanları M. Hakan Yıldırım ve Serdar Yıldız tarafından yapılan denetimde tüm belgeleri eksiksiz sunarak, tam not aldılar.

TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Açış Toplantısına; ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Canpolat, Yönetim Kurulu Üyeleri Fazıl Olgun, Ali Topal ve Yaşar Kara da katıldı.

Toplantının ardından tetkik çalışmalarına geçildi. Yapılan tetkik sonucunda Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiği tespit edilirken, TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile odada sunulan hizmet kalitesinin yeniden tescil edilmesi yönünde görüş bildirilerek, belgenin yenilenmesine karar verildi.

ISO 9001:2015 nedir?

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, şirketlerin firmaların ve organizasyonların yönetim sistemlerini; sistematik, kuralları tanımlı, tanımlanan kurallara bağlı, tanımlanan kuraların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyona ISO 9001:2015 Belgesi denir. Hizmet kalitesinin Avrupa standartlarında olduğunu gösterir.