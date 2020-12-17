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ETSO ile Ziraat Bankası’ndan iş dünyası için özel finansman protokolü

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Ziraat Bankası Elbistan Şubesi arasında, tedarik zincirine destek olacak Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolü imzalandı.

ETSO ile Ziraat Bankası’ndan iş dünyası için özel finansman protokolü
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ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ile Ziraat Bankası Şube Müdürü Alirıza Güzeler’in imzaladığı protokol çerçevesinde ETSO üyeleri tedarikçilerden yapacakları alımlarda kullanabilecekleri, 540 güne kadar vade imkanı ve taksitlendirme imkanı sağlayan kart alabilecekler. Ayrıca ETSO üyesi tedarikçilerden hali hazırda Ziraat Bankası POS cihazı olmayanlar bu projeye özel menülerin yüklü olduğu Ziraat Bankası POS cihazı alabilecekler.

Protokol imza töreninde kısa bir açıklama yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “10 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Sayın Hüseyin Aydın’ın tanıttıkları, bizim de kısa zamanda üyelerimize tanıtacağımız, Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolü imzalıyoruz. Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmektedir. Bu protokolün, güvenli ticaret için önemli bir kilometre taşı olacağını düşünüyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ziraat Bankası Şube Müdürü Alirıza Güzeler ise “ETSO ile Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolü imzalıyoruz. İnşallah bu, hem alıcı hem de satıcı tarafında rahatlık sağlayacak. Artık kimse tahsilat sorununu düşünmeyecek. Alacak garantisi olacak, 540 güne kadar vade yapma imkânımız olacak. Herkes için faydalı olacak” dedi.


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