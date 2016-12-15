ETSO heyeti, Başol’u ziyaret etti

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, Meclis Başkanı Memet Erdoğan ve Meclis Üyesi Mustafa Canpolat, Elbistan Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’u ziyaret ederek, İstanbul’da yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memurları için taziye dileklerini ilettiler.

ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısının tüm Türkiye’yi derinden üzdüğünü belirterek, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’un şahsında tüm emniyet teşkilatına taziye dileklerini ilettiklerini belirten Paksoy, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Maalesef geçtiğimiz Cumartesi gecesi İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen menfur terör saldırıları ile milletimize büyük bir acı yaşatıldı. Terörün alçak yüzünü bir kez daha gördük. Hepimizin yüreği yandı. Mübarek Mevlit Kandili öncesinde İstanbul’da şehit düşen polislerimize ve sivil yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

Görevleri, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak olan polise yapılan bu saldırıların alçak ve kalleşçe olduğunun altını çizen Paksoy, “Ülkemiz yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı terör saldırılarına karşı, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veriyor. Zira ülkemizin, birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun oynanıyor, biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Devletimizin, bu acılara sebep olanlardan hesap soracağına inancımız ise tamdır. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kem gözle bakan, saldıran, başta PKK, DAEŞ, FETÖ olmak üzere her türlü terörü lanetliyoruz. Terörü destekleyenleri, terörden medet umanları da lanetliyoruz” diye konuştu.

Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elbistan halkının gösterdiği teveccüh ve ilgiye de teşekkür etti.



