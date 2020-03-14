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ETSO'dan haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza uyarısı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen haksız artışlarla ilgili olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne şikayetler geldiğini belirterek, buna karşı alınan tedbirler konusunda bilgi verdi.

ETSO'dan haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza uyarısı
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Başkan Paksoy, alınan tedbirlerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışma alanımızdaki hiçbir üyemizin böyle bir haksızlık yapacağını düşünmemekteyiz ancak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı da disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağız."

Tüm dünyanın gündeminde olan koronavirüs nedeniyle kasıtlı olarak oluşturulmaya çalışılan panik ortamına fırsat verilmemesi gerektiğini dile getiren Başkan Paksoy, "İnsanların sağlık endişelerini dahi istismar etmeye çalışan spekülatörlere karşı dikkatli olalım. Yetkili makamların dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyelim. Devletimiz ilk andan itibaren gerekli tedbirleri almıştır. Panik havasında yapılan alışverişler fırsatçılara meydan vermektedir. Anadolu insanının irfanına yakışmayacak hareketlerden kaçınalım. Tedbir alalım ancak, panik yapmayalım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası olarak, ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda ve borsa olarak disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" diyerek, sözlerini tamamladı.


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ETSOdan Haksız Fiyat Artışı Yapan Firmalara Ceza Uyarısı
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