ETSO'da aile şirketlerine kurumsallaşma anlatıldı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) ile Kahramanmaraş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak organize ettiği konferansa, Kahramanmaraş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Uzun, KSÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, KSÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şekkeli ile İSKUR Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erdem Uzun, ilçedeki iş insanları katıldı. Konferansta, aile şirketlerinin yapısı, aile şirketlerinin büyüme sürecinde karşılaştığı yönetimsel sorunlar ve çözümlere ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı.

Konferansta aile şirketlerinin önemine dikkat çeken Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, “Aile şirketlerinin gelecek nesillere aktarılarak büyümesinin toplumumuzda büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz. Aile şirketleri, bulundukları ilçe ve illerden başlayarak ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Bu şirketlerin yeni nesillere geçebilme oranının artması için de profesyonel kurumsal yönetim anlayışının uygulanması gerekiyor” dedi.

Daha sonra kürsüye davet edilen Kahramanmaraş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Uzun, “Gerek ilimizde ve gerekse Türkiye'de aile şirketlerinin kurumsallaşması önemli. Artık bir geçiş dönemindeyiz. Bir nesilden bir nesle devir döneminde olduğumuz için çok önemli. Bakanlık olarak, sanayicilerimizin hizmetindeyiz. Kamu Sanayi Üniversite İşbirliği çerçevesinde strateji eylem planımız var. Sanayicilerimizle birebir görüşüyoruz. Çeşitli analizler yaparak sorunları çözmeye çalışıyoruz” dedi.

KSÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan ise, “Bir işletme kurduk, tırnaklarımızla bir yere getirdik. Bu noktadan sonra yapacağımız her şey ya daha iyi gitmemizi, ya aynı kalmamızı ya da daha kötüye gitmemize neden olacak. Kurumsallaşacak mıyız yoksa aile işletmesi olarak devam mı edeceğiz? Buna karar verilmesi gerekiyor. Şahıs da bile kurumsallaşma olabilir. Bir marka olabilir. Bu önemli” ifadelerini kullandı.