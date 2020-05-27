ETSO çalışma saatlerinde tam gün sistemine dönüş yaptı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 09.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydeden Başkan Mustafa Paksoy, “Cumhurbaşkanlığının genelgesine istinaden odamızda çalışma saatleri, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek, esnaflarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla yaklaşık 2 ay önce çalışma sistemimizde değişiklik yapmıştık. Salgınla ilgili devletimizin ilgili kurumlarının hayata geçirdiği normalleşme takvimi doğrultusunda tam zamanlı olarak çalışma sistemine geri dönüş yaptık. Bu zorlu süreçte, üretime ve çalışmaya devam ederek büyük bir özveri gösteren; ilçemize ve ülke ekonomisine gereken katkıyı sunma gayreti içerisinde olan esnaflarımıza 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasına hizmet vereceğiz” dedi.