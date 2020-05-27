banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ETSO çalışma saatlerinde tam gün sistemine dönüş yaptı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay önce değiştirilen esnek çalışma sisteminden tam gün esasına geçildiğini söyledi.

ETSO çalışma saatlerinde tam gün sistemine dönüş yaptı
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 09.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydeden Başkan Mustafa Paksoy, “Cumhurbaşkanlığının genelgesine istinaden odamızda çalışma saatleri, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek, esnaflarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla yaklaşık 2 ay önce çalışma sistemimizde değişiklik yapmıştık. Salgınla ilgili devletimizin ilgili kurumlarının hayata geçirdiği normalleşme takvimi doğrultusunda tam zamanlı olarak çalışma sistemine geri dönüş yaptık. Bu zorlu süreçte, üretime ve çalışmaya devam ederek büyük bir özveri gösteren; ilçemize ve ülke ekonomisine gereken katkıyı sunma gayreti içerisinde olan esnaflarımıza 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasına hizmet vereceğiz” dedi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
ETSO çalışma Saatlerinde Tam Gün Sistemine Dönüş Yaptı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.