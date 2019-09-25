ETSO Başkanı Paksoy, 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi’ne katıldı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi Galasına; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç ve Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz ve KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Halkbankası Genel Müdürü Osman Aslan, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile çevre illerin oda ve borsa başkanlarıyla çok sayıda davetli katıldı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Gala programı kapsamında bir açılış konuşmasını yaptı. Zabun, global tekstil sektörünün en önemli üretim merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş’ta, sektörün ülke ekonomisine katkısını güçlendirmek hedefi ile Uluslararası Tekstil Zirvesi’ni düzenlediklerini belirtti.

Zabun, şöyle konuştu: “Kahramanmaraş, bugün Türkiye’nin en güçlü ekonomilerinden birisidir. 40 milyar liralık şirket aktif büyüklüğü ve 5 milyar dolar sanayi üretimi ile Türkiye’nin gücüne güç katmaktadır. Çalışkan girişimcileri ve güçlü sermaye yapısına sahip olan Kahramanmaraş, yüzde 3,18 oranla, takipteki krediler bakımından Türkiye’nin en dürüst illeri arasında ilk 10 şehirden birisidir. Şehrimiz, tekstil endüstrisinde büyük ölçekli yatırımlarla, pamuktan hazır giyime her alanda üretim yapan, son teknolojiye sahip fabrikalarıyla dünya moda merkezlerinin en önemli tedarikçilerinden birisidir. Dünyanın 125 ülkesine ihracat yapan kentimiz, iplikte, dokumada, denimde ve örmede artık güçlü bir Türk markası olarak anılmaktadır. Tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından birisi haline gelen uluslararası tekstil zirvesi de, Kahramanmaraş’ın bu sektördeki başarısını, uluslararası marka gücünü çok net bir şekilde sergilemektedir. Bununla birlikte; Kahramanmaraş artık, üretim için sergilediği performansı, moda tasarımları, fuar ve sempozyum kültürüyle taçlandırmaktadır. Bugün, merkezi Liverpool’da bulunan, Uluslararası Pamuk Birliği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri konuştuğumuz geniş katılımlı toplantı, hep birlikte icra ettiğimiz gala gecesi ve perşembe günü açılışını yapacağımız Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, şehrimizin güçlü sanayi altyapısını ortaya koyarken, tekstil ticaretindeki rekabetçiliğini de geliştirmektedir.”

4. Uluslararası Tekstil Zirvesi’ne katılan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, zirvenin davetlileri arasında yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve Halkbankası Genel Müdürü Osman Aslan ile bir süre görüştü. Başkan Paksoy, Akben ve Aslan’a ilçenin ekonomik yapısı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.



