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Eşzamanlı terör operasyonu: 15 şüpheli gözaltında

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK silajlı terör örgütüne üye olmak, terör propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarına ilişkin olarak Elbistan ve Ekinözü merkezli olmak üzere 5 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 6 şüphelinin de yakalanması için çalışma sürdürüldüğü bildirildi.

Eşzamanlı terör operasyonu: 15 şüpheli gözaltında
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Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarıyla ilgili olarak Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elbistan ve Ekinözü merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Aydın ve Antalya’yı kapsayan 17 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheliyi kapsayan soruşturma kapsamında 15 şahıs gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 6 firari şüphelinin ise aranmasına başlandı. Elbistan ve Ekinözü ilçeleri ile diğer illerle yakalanan şüpheliler, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgulandı.

Jandarmadaki ifadelerinin ve işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında Elbistan Adliyesi’ne getirilen şüpheliler, burada hakim karşısına çıkarıldı. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



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Eşzamanlı Terör Operasyonu: 15 şüpheli Gözaltında
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