Esnaflardan Çevik Kuvvet ziyareti

Kahramanmaraş merkezde faaliyet gösteren Piazza AVM’de işletmecilik yapan esnaflar, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, taziye dileklerini ilettiler.

Piazza AVM’de Türk Telekom Bayii olarak görev yapan Elbistanlı esnaf Murat Şahin’in organizesi ile yapılan ziyarete, çok sayıda esnaf katıldı.

İstanbul’da yaşanan terör saldırısının acısını yüreklerinde hissettiklerini belirten Şahin, bu nedenle Piazza esnafı olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etme kararı aldıklarını söyledi.

Şahin, “Ne yazık ki terör sivil, asker, polis ayrımı yapmıyor. Son olaylarda Türk Polisine yapılan hain saldırıları kınamak, askerimize ve sivil halka yapılan kanlı şiddeti lanetlemek adına bu ziyareti gerçekleştirdik. Polisimizin her zaman yanındayız” dedi.



