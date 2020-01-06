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Esnaflara güvenlik kamerası ve alarm sisteminin önemini anlattılar

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) Büro Amirliği ekipleri, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek işyerlerine ve evlere güvenlik kamerası ve alarm sistemi taktırılmasının önemini anlattı.

Esnaflara güvenlik kamerası ve alarm sisteminin önemini anlattılar

TDP ekipleri, caydırıcılık özelliği de taşıyan güvenlik kameralarının, başta hırsızlık olaylarının aydınlatılması olmak üzere asayişle ilgili olaylarda çok büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

 Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, güvenlik tedbirini üst seviyeye çıkarmak için işyerlerine ve evlere kamera taktırmanın önemine dikkat çekiyor. Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık ve büro personelleri, ilçe merkezindeki esnafları tek tek dolaşarak kasa hırsızlığı, güvenlik kamerası ve alarm sistemleriyle ilgili broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. TDP ekipleri, işyeri sahipleri ve vatandaşlara güvenlik kameralarının ve alarmın caydırıcılığı hakkında bilgi verdi. Güvenlik kamerası ile alarm sistemi taktırmanın avantajları ve sağladığı yararların anlatıldığı broşür ve afişler de işyerlerine asıldı.

TDP Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, güvenlik kameralarının önleyici rolüne dikkat çekerken, birçok suçun daha oluşmadan bu sayede önlendiğine, şayet meydana gelmiş suç var ise de güvenlik kameralarının suçluların yakalanmasındaki payının çok büyük olduğunu dile getirdi.

Komiser Yardımcısı Tekbıyık, gelişen teknoloji ile artık gece gündüz ayırt etmeden aylarca kayıt yapabilen, çeşitli özelliklerde güvenlik kameralarının bulunduğunu ve bu kameralara ulaşmanın geçen yıllara nazaran çok daha kolay ve ekonomik olduğunun altını çizdi.


Yerel Manşetler
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