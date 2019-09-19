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Esnaflar yıkılan duvar için tedbir alınmasını istiyor

Elbistan’da bir işyerinin yıkılmak üzere olan duvarının tehlike arz ettiğini belirten esnaflar gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.

Esnaflar yıkılan duvar için tedbir alınmasını istiyor
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Esnaflar, Ceyhan Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin, yıkılmak üzere olan duvarının yoldan geçen öğrenciler ve vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu ve gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.

Esnaflardan Mehmet Duran, “Burası yakınımızda bulunan özel okul nedeni ile çok sayıda öğrencinin kullandığı bir yol. Bu bina, yolu kullanan öğrenciler, cami cemaati ve vatandaşlar için tehlike arz ediyor. Esnaflar olarak Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’den gerekli tedbirleri almasını rica ediyoruz. Duvar her an yıkılabilir korkusu ile sokaktan geçerken tedirgin oluyoruz” dedi.




Yerel Manşetler
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