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Esnaflar iftarda buluştu

Elbistan’da başta sanayi esnafları olmak üzere değişik sektörlerdeki esnaflar, Tamirciler ve Demirciler Odası’nın düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Esnaflar iftarda buluştu

Elbistan Tamirciler ve Demirciler Odası, geleneksel hale getirdiği iftar programında ilçede farklı sektördeki esnafları aynı sofrada buluşturdu. Özel bir tesisteki organizeye Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, Elbistan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Şoförler Odası Başkanı Selahattin Atalay, Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz, mahalle muhtarları ve esnaflar katıldı.

İftar öncesinde değerlendirmelerde bulunan Elbistan Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Ramazan Kaya, geleneksel olarak düzenledikleri iftar programına davet eden herkese teşekkürlerini sundu.

Rahmet ve bereket iklimi olan ramazanda esnafları bir araya getirmek istediklerini belirten Başkan Kaya, “Bu birlik ve beraberlik akşamında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi ramazan ayı, rahmet ve bereket iklimidir. Bu akşam bizde hep beraber aynı sofrada buluşarak bu berekete ortak oluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu geleneğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu da esnaflarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuybu, ramazan ayının tüm esnaflara ve ailelerine huzur, hayır, bol kazanç ve bereket getirmesini temennisinde bulunarak Elbistan Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Ramazan Kaya ve yönetimine de organize için teşekkür etti.

Organizenin son konuşmasını yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise,  “Ramazanın, hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum. Elbistan’ın en değerli üretim merkezlerinden bir tanesi sanayi esnaflarımızdır. Sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Geçtiğimiz günlerde küçük sanayi sitesinde bir toplantı yaptık. Başkanlarımız ve esnaflarımız beklentilerini iletti. Bizler de belediye olarak bu doğrultuda o talepleri gerçekleştirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Program, hep birlikte yapılan iftar ve edilen duanın ardından sona erdi. 

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vatandaş7 2 gün önce

esnasız ama haberimiz yok kime verilmis yemek???

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Elbistanlı vatandaş 2 gün önce

Birtane fakir esnaf yok. Nerede zengin varsa davet edilip yemek verilmiş, unutmayın ki Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı. Yazık

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ELBİSTANLI 2 gün önce

NEDEN İNSAN AYIRIMI YAPILIYOR MADEM BİR İKRAMDA BULUNUYORSUNUZ SİZ KASEDEN İÇERKEN ÇORBANIZI NEDEN HALKA KARTON KASEDE İÇİRİYORSUNUZ YA SİZ ONDA İÇİN YADA İNSANA HAK EDEN DEĞERİ VERİN REKLAM İÇİN YAPMAYIN

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ESNAF 2 gün önce

ÇOK İŞ YAPTILAR YA ESNAFI KURTARDILAR YİYİN EFENDİLER HAK ETTİNİZ TEMİZ İNSANLAR.

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HARUN NUR EREN 2 gün önce

Tesis sahibi kim ise sunum çok rencide edici olmuş.
Çorbaların sunumu bazı masalarda porselen kaselerle sunulurken, esnafa kağıt tabaklarla yapılmış, tahmin ediyorum başkanlarda bu durumdan oldukça rahatsız olmuşlardır.

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Arda 1 gün önce

Yapılan yorumları okudum ve cok haklı herkes aynı fikirde sayın yetkililer

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KATMERLİ LAF 1 gün önce

AHA BU RAMAZAN KAYA BENİ DOLANDIRMIŞTI ONUN NE İŞİ VAR ORDA

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esnaf elbistanlı 1 gün önce

esnafız ama haberimiz yok

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