Esnaflar iftarda buluştu

Elbistan Tamirciler ve Demirciler Odası, geleneksel hale getirdiği iftar programında ilçede farklı sektördeki esnafları aynı sofrada buluşturdu. Özel bir tesisteki organizeye Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, Elbistan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Şoförler Odası Başkanı Selahattin Atalay, Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz, mahalle muhtarları ve esnaflar katıldı.

İftar öncesinde değerlendirmelerde bulunan Elbistan Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Ramazan Kaya, geleneksel olarak düzenledikleri iftar programına davet eden herkese teşekkürlerini sundu.

Rahmet ve bereket iklimi olan ramazanda esnafları bir araya getirmek istediklerini belirten Başkan Kaya, “Bu birlik ve beraberlik akşamında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi ramazan ayı, rahmet ve bereket iklimidir. Bu akşam bizde hep beraber aynı sofrada buluşarak bu berekete ortak oluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu geleneğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu da esnaflarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuybu, ramazan ayının tüm esnaflara ve ailelerine huzur, hayır, bol kazanç ve bereket getirmesini temennisinde bulunarak Elbistan Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Ramazan Kaya ve yönetimine de organize için teşekkür etti.

Organizenin son konuşmasını yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Ramazanın, hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum. Elbistan’ın en değerli üretim merkezlerinden bir tanesi sanayi esnaflarımızdır. Sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Geçtiğimiz günlerde küçük sanayi sitesinde bir toplantı yaptık. Başkanlarımız ve esnaflarımız beklentilerini iletti. Bizler de belediye olarak bu doğrultuda o talepleri gerçekleştirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Program, hep birlikte yapılan iftar ve edilen duanın ardından sona erdi.























