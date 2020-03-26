Esnafın taksit erteleme başvuruları Nisan ayında alınacak

Başkan General, ayrıca Halk Bankası’nca açıklanan ‘Esnaf Destek Paketi’ uygulamasından faydalanmak için de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile KOSGEB aracılığı ile kredi kullanmamış olma şartı arandığını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında zarar gören esnaf ve sanatkarın, Halk Bankası’ndan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle ve doğrudan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarına 3 ay süreyle faizsiz ertelenmesine ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Başkan General, “Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarların kullandığı düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Biz de bu karar ve belirlenen esaslar doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Bu karara göre, yaşana salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimiz kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankası’ndan 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları kredilerin 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında vadesi dolacak olan taksitleri, 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir. Bu doğrultuda kalan tüm taksitleri de 3 ay süreyle ötelenecektir. Nisan ayı itibariyle de başvuruları alacağız. Bizim üyelerimizden beklentimiz, taksitleri hangi ayda ise o ay başvuru yapmalarıdır. Mayıs veya Haziran ayında vadesi dolacak taksitlerini erteletmek için bugünden başvuru yapmalarına gerek yok. Taksitin olduğu ay da gelebilirler” dedi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair de taahhütname alınacağının altını çizdi.