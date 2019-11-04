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Esnafın kullandığı kredinin faiz oranı yüzde 6’ya düştü

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, oda üyesi esnafların kullandığı krediler için uygulanan yıllık yüzde 8 olan faiz oranının yüzde 6'ya düştüğünü açıkladı.

Esnafın kullandığı kredinin faiz oranı yüzde 6’ya düştü

Başkan General, 2 puanlık düşüşün, esnafların omzuna binen faiz yükünün azalmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Esnafların, bir süredir ülkede yaşanan ekonomik durgunlukla birlikte likidite sorunlarına çözüm bulabilmek ve mesleklerini sürdürmek için kredi desteğine daha çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde gelen faiz indirimini sevindirici olarak gördüklerini belirten Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General,

“TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir Akgül’ün gayretli çalışmaları ve Hazine Maliye Bakanlığımız ve Halkbank Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler neticesinde esnafımızın kullandığı krediler için uygulanan yıllık yüzde 8 olan faiz oranı yüzde 6'ya düşmüştür. Ayrıca Halkbank tarafından alınan komisyon oranı da yüzde 0,5’ten yüzde 1 olarak yeniden belirlenmiştir. Tabii bu düşüş, esnafımızın sırtındaki faiz yükünün azalmasını sağladığı gibi yeni yatırım yapmak ya da işini büyütmek isteyen esnaflarımızın da yatırım maliyetlerinin düşmesine imkan vermiştir. Bununla birlikte kooperatifimiz kefaletiyle kullandırılan kredilerin azami vadesi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Kredi geri ödeme dönemleri de esnafların talebi doğrultusunda 6 aya kadar çıkarılabilecek” dedi.

Başkan General, “İlçemizdeki esnaf ve sanatkarlarımız istihdama katkı sunmakta ve Elbistan’ın ekonomik hayatında önemli bir yapı taşı olarak tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bugün itibariyle Halkbank aracılığı ile bölgemize bağlı kooperatiflerimiz kefaleti ile kullanılacak krediler için yapılan bu olumlu düzenleme için, her koşulda esnafımızın yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Halkbank yetkililerine tüm Esnaf ve Sanatkarlarımız adına teşekkür ediyorum. Ayrıca Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir Akgül'e bizlere verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

 


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