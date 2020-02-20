Esnafın kullandığı elektriğe indirimli tarife

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, odaya üye esnafların elektriği indirimli kullanmaları için AKEDAŞ ile protokol imzaladıklarını söyledi.

Elbistan başta olmak üzere Nurhak ve Ekinözü’ndeki oda üyesi esnafların işyerlerinde kullanacağı elektrik için indirimden faydalanacağını belirten Başkan Şahin, “Bu protokolle esnafımızın cebi bir nebze olsun rahatlayacak” dedi.

Oda üyesi esnaflara, imzalanan protokol dahilinde en az yüzde 7 indirim yapılacağını anlatan Başkan Şahin, “Odamız ve AKEDAŞ ile yaptığımız sözleşme ile üyelerimizin iş yerlerinde kullanılan elektrik faturaları üzerinde bir yıl süreyle indirim yapılmasını sağlamış olduk. Ekonomik yönden sıkıntılı günler yaşayan esnaflarımızı bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla bu sözleşmeyi imzaladık. Artan masrafların yanında çok olmasa da özellikle yüksek miktarlarda elektrik kullanan üyelerimize fayda sağlayacağını umuyoruz. Esnaflarımıza yüzde 7’lik bir indirim yapılacak. Bu indirimden sadece Elbistan’daki esnaflarımız değil Nurhak ve Ekinözü ilçelerimizdeki üyelerimizde faydalanabilecek” dedi.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, indirimden faydalanmak isteyen oda üyesi esnafların, oda kaydı ile birlikte AKEDAŞ’a müracaatta bulunup sözleşme imzalamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.