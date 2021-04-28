Esnafa can suyu olacak talep listesi açıkladılar

Bu yönde bir talep listesi belirlediklerini ifade eden Başkan Şahin, listede esnaf ve sanatkârların gelir vergisi, stopaj gibi vergilerden muaf olması ve borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi gibi maddelerin yer aldığını hatırlattı.

Listedeki taleplerin esnafa nefes aldıracağını vurgulayan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında 17 günlük tam kapanma kararı alındığını açıkladı. Birçok esnafımız bu karar doğrultusunda faaliyetlerine ara verecek. Bu da ister istemez bir mağduriyeti beraberinde getirecek. Esnafımızın ayakta kalması ve bu buhranlı günleri en az hasarla atlatabilmesi için hibe şeklindeki desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla da bir talep listesi hazırladık ve ilgililere sunduk. İnşallah taleplerimiz karşılanır da esnafımızın derdine bir nebze olsun derman oluruz” dedi.

Başkan Şahin, talepleri ise şu şekilde sıraladı:

“- Esnaf ve sanatkârlarımızın gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması,- Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi,- Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi,- Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanması,- Esnaf ve sanatkârlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi,- Ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi,- Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması,- Ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanması,- Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi,- Esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlara Covid-19 aşısında öncelik tanınması,- Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkân tanınmalı,- Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında kalan esnaf ve sanatkârlarımıza nakdi destek sağlanmalıdır.”