Esnafa 10 milyon liralık ‘nefes kredisi’

Başkan Paksoy, özellikle salgın sürecinde zor durumda olan esnaflara ‘nefes’ olmayı amaçladıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes Kredisi, ticaret odası üyesi esnaflar ile KOBİ’lere düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve bankalar arasındaki bir anlaşma ile veriliyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan esnaflar ile KOBİ'lere veriliyor.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, şartları önümüzdeki günlerde belli olacak ‘Nefes Kredisi’ ile ilgili olarak 10 milyon lira finansman ayırdıklarını söyledi.

Yönetim kurulu toplantısı sonrasında konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Başkan Paksoy, Covid-19 salgından en çok etkilenen kesimlerin başında esnafların geldiğini ifade etti.

Sektöre can suyu olacak faizsiz kredi desteğinin detaylarının önümüzdeki günlerde belirleneceğinin bilgisini veren Başkan Paksoy, “1 yıldan fazla süredir boğuştuğumuz salgın sürecinde neredeyse tüm sektörlerdeki esnaflarımız ve KOBİ’lerimiz birçok sıkıntı ile karşı karşıya kaldı. Bu zor süreçte esnafa ne kadar destek olunsa o kadar faydası var. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada belirttiği gibi, yaklaşık 14 aydır zor bir süreç geçiren KOBİ’ler ve esnaflarımız için ‘Nefes Kredisi’ adı altında yeni bir kredi paketi hayata geçirilecek. Biz de yönetim kurulu toplantımızda odamıza üye esnaflarımızı destekleme adına bu pakete yaklaşık 10 milyon liralık finansman ayırma kararı aldık. Tüm esnaflarımıza hayırlı olsun” dedi.

2020 yılındaki Nefes Kredisi’nden faydalananların, bu yıl başvuruda bulunamayacağını kaydeden ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, “Şuanda kredi ile ilgili hazırlık çalışmaları devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) bu konudaki resmi açıklamayı yapacak. Kredideki tavan ve taban limit ile vade ve faiz oranları da bu açıklamadan sonra netlik kazanacak. 2020 yılındaki Nefes Kredisi’nden yararlananlar bu krediye başvuramayacak” ifadelerini kullandı.