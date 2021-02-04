Esnaf ve sanatkarın kredi borçlarına erteleme

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kefaletiyle veya doğrudan Halkbank’tan hazine destekli kredi kullanan ve Covid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkârların, kredi taksitlerinin ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, söz konusu karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, kooperatif kefaletiyle veya doğrudan bankadan, 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları kredilerden doğan borçlarından, vadesinde ödenmeyen ve banka takibine alınmamış taksitleri ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerin erteleneceğini söyledi.

Erteleme işlemlerinin; krediye tanımlı faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilerek ve erteleme döneminde tahakkuk edecek taksit anapara ve faiz tutarlarının ertelenen taksitten sonraki taksitlere eşit olarak eklenmesi suretiyle yapılacağını belirten Başkan General, “Erteleme işlemi, herhangi bir talebe gerek kalmaksızın, taksitin vadesinde ödenmemesi halinde bankaca gerçekleştirilecektir. Otomatik ödeme talimatı olanların taksitleri vadesinde bankaca tahsil edilecek olup, erteleme isteyen ancak otomatik ödeme talimatı bulunanların bu talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir” dedi.

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacağının altını çizen Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacağını da vurguladı.