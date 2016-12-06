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Esnaf, Türk Lirası’na sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dolar yerine Türk Lirası kullanılması çağrısına, Elbistan’daki esnaflar da büyük ilgi gösteriyor. Bazı esnaflar dolar bozdurana ücretsiz yemek ikram ederken, bazı esnaflar ise playstation ile oyun oynama hakkı tanıyor.

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Esnaf, Türk Lirası’na sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dolar yerine Türk Lirası kullanılması çağrısına, Elbistan’daki esnaflar da büyük ilgi gösteriyor. Bazı esnaflar dolar bozdurana ücretsiz yemek ikram ederken, bazı esnaflar ise playstation ile oyun oynama hakkı tanıyor.

Elbistan’da yıllardan beri yemekçilik sektöründe faaliyet gösteren Huzur Lokantası, 300 dolar bozduran vatandaşlara ücretsiz döner ikram ediyor.

Diğer bir uygulama ise bilgisayar oyunu sektöründen geldi. İnferno Playstation Sahibi Cem Çam, 100 dolar bozduran vatandaşlar, 1 saat oyun oynama hakkı tanıyor.

Huzur Lokantası Sahibi Cuma Yılmaz ve İnferno Playstation Sahibi Cem Çam, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülke ekonomisine katkı sağlamak için bizde kampanya başlattık. Elindeki doları bozdurup makbuzunu getirene ikramlarda bulunacağız. Kendi paramıza sahip çıkmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Gün, Türk ekonomisine, Türk Lirası'na sahip çıkma günüdür. Bizlerde Elbistan esnafları olarak bu kampanyada yerimizi alıyoruz” dediler. 

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A.K. 2 hafta önce

adam dolarını bozdurana çeşitli hediyeler veriyor. yemek veriyor. O yemeği fakir fukaraya verse ! vermezzz..
adamın doları yükseldi kar etti. bir de yemek yer karnını doyurur. velhasıl zenginin işi her zaman yürüyor.

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M.yılmaz 2 hafta önce

Sırf bu destekten dolayı biz de bu esnafları tercih etmeliyiz

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Vatandas 2 hafta önce

Dolar+varmiki+millette+bozdursun+bunlarda+beles+reklam+once+kendileri+ceplerindekini+bozdursun+komedi+ulkesi+olduk+yaw

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Serkan 2 hafta önce

Güzel bi davranış syn cumhur başkanımızın istegi doğrultusunda lakin huzur lokontası bir dürüme cimrilik etmiş

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Erkan 2 hafta önce

Şimdi doları bozdurup elime makbuzu alıp makbuzu size verip cocuk gibi orda yemekmi yiyecem..

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Hakikati söylerim 2 hafta önce

Helal abi size

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atirra türk 2 hafta önce

helal olsun

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hj 2 hafta önce

tamamen yaranma durumu ac biri gelse bir ekmekdiye baska kapiya der yollar bizim insanimiz dolari olana versen ne vermesen ne

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