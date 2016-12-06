Esnaf, Türk Lirası’na sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dolar yerine Türk Lirası kullanılması çağrısına, Elbistan’daki esnaflar da büyük ilgi gösteriyor. Bazı esnaflar dolar bozdurana ücretsiz yemek ikram ederken, bazı esnaflar ise playstation ile oyun oynama hakkı tanıyor.

Elbistan’da yıllardan beri yemekçilik sektöründe faaliyet gösteren Huzur Lokantası, 300 dolar bozduran vatandaşlara ücretsiz döner ikram ediyor.

Diğer bir uygulama ise bilgisayar oyunu sektöründen geldi. İnferno Playstation Sahibi Cem Çam, 100 dolar bozduran vatandaşlar, 1 saat oyun oynama hakkı tanıyor.

Huzur Lokantası Sahibi Cuma Yılmaz ve İnferno Playstation Sahibi Cem Çam, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülke ekonomisine katkı sağlamak için bizde kampanya başlattık. Elindeki doları bozdurup makbuzunu getirene ikramlarda bulunacağız. Kendi paramıza sahip çıkmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Gün, Türk ekonomisine, Türk Lirası'na sahip çıkma günüdür. Bizlerde Elbistan esnafları olarak bu kampanyada yerimizi alıyoruz” dediler.



