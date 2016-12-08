Esnaf, Türk Lirası’na sahip çıkıyor

Elbistan’da, birçok sektörde faaliyet gösteren esnaflar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dolarlarınızı bozdurun ve Türk Lirası ile alışveriş yapın’ çağrısına destek olmaya devam ediyor.

Elbistanlı esnaflarda çağrıya destek vererek, dolarını bozduran vatandaşlara çeşitli hediyeler veriyorlar. Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde çay ocağı işleten Ramazan Yıldız, 100 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere 15 bardak çay ikram edeceğini açıkladı.

ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında artmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaflara ve vatandaşlara yaptığı ‘Dövizinizi bozdurun’ çağrısı, ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da geniş kesimlerce desteklenmeye devam ediyor. Birçok vatandaş, döviz olarak tuttukları birikimlerini kuyumcularda Türk Lirası’na çevirirken esnaflar da bu konuda kendi imkanları doğrultusunda çaba sarf ediyor. İrili ufaklı birçok esnaf, kendi belirlediği miktarlarda Dolar bozduran vatandaşlara ücretsiz hizmet sunarken bazı esnaflar da indirimler yapıyor.