Esnaf, Türk Lirası’na sahip çıkıyor

Elbistan’da, birçok sektörde faaliyet gösteren esnaflar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dolarlarınızı bozdurun ve Türk Lirası ile alışveriş yapın’ çağrısına destek olmaya devam ediyor.
Elbistanlı esnaflarda çağrıya destek vererek, dolarını bozduran vatandaşlara çeşitli hediyeler veriyorlar. Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde çay ocağı işleten Ramazan Yıldız, 100 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere 15 bardak çay ikram edeceğini açıkladı.
ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında artmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaflara ve vatandaşlara yaptığı ‘Dövizinizi bozdurun’ çağrısı, ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da geniş kesimlerce desteklenmeye devam ediyor. Birçok vatandaş, döviz olarak tuttukları birikimlerini kuyumcularda Türk Lirası’na çevirirken esnaflar da bu konuda kendi imkanları doğrultusunda çaba sarf ediyor. İrili ufaklı birçok esnaf, kendi belirlediği miktarlarda Dolar bozduran vatandaşlara ücretsiz hizmet sunarken bazı esnaflar da indirimler yapıyor.
Çaycısından bakkalına, gözlükçüsünden manavına kadar birçok esnaf, ülke ekonomisine sahip çıkmak adına bu kampanyaya karınca kararınca ortak olmak istediklerini belirten esnaflar ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolar’la ilgili söylediğini olumlu karşılıyoruz ve bunun da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki devletimize sahip çıkmamız lazım. Bu devlet bizim. Cumhurbaşkanımıza, devletimize destek vermek için nasıl 15 Temmuz’dan sonra milli irade oluştuysa şu anda da ekonomik bir birlik oluşmalı. Ekonomik bir milli seferberlik olmalı düşüncesiyle vatandaşlarımız avro ve ve dolarlarını bozduruyor. Bizler de aynı hassasiyeti bu vatandaşlarımıza indirim yaparak göstermek istedik. Ekonomimiz güçlü olsun istiyoruz. Kimse bölmesin ülkemizi. Her şey Türkiye için” diye konuştular.
Yüz dolar degilde parası olmayan soguk günlerde cayımızı içebilir sonra ödeyebilir deseniz keşke Tayib Erdoğanın gönlünü degilde fakirin duasını alsak..Allahım işlerimizi yoluna koyar belki hoşuna giderde..