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Esnaf kınalı keklik için seferber oldu

Kahramanmaraş’ta aç kalınca şehir merkezine inerek bir iş yerinin tentesine sıkışan kınalı keklik için esnaf ve itfaiye seferber oldu.

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Esnaf kınalı keklik için seferber oldu

Kahramanmaraş’ta aç kalınca şehir merkezine inerek bir iş yerinin tentesine sıkışan kınalı keklik için esnaf ve itfaiye seferber oldu.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava, Kahramanmaraş’ta da etkisini iyice hissettirdi. Doğal yaşam alanında soğuk havadan etkilenen kınalı keklik, karnını doyurmak için çareyi şehir merkezinde buldu.

            Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde yer alan iş yerlerinin tentelerin arasına giren kınalı keklik mahsur kaldı. Kınalı kekliği fark eden ve sıkıştığı yerden çıkarmak isteyen esnaf, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kınalı kekliği sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun süre çabaladı.

            Yapılan tüm çalışmalara rağmen sıkıştığı yerden çıkamayan kınalı keklik, kendi çabasıyla kurtularak özgürlüğe kanat çırptı. (İHA)

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