Esnaf Kefalet’in kongre tarihi belli oldu

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen seçimli olağan genel kurul toplantısının 5 Temmuz Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

Başkan General, kongre sürecine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere pandemi kuralları çerçevesinde alınan kararlara binaen biz de olağan genel kurul tarihimizi ertelemek zorunda kalmıştık. 1 Haziran itibariyle başlayan yeni süreçte kongrelerle ilgili kısıtlamalar da kaldırılmış oldu. Biz de olağan kongremizin tarihini 5 Temmuz 2021 Pazartesi olarak belirledik. Kongremizi, Karaelbistan Mahallesi’nde bulunan Prestij Düğün Salonu’nda yapacağız. Kongremiz, saat 10.00’da başlayacak. Kongre gündeminin de yer aldığı davetiyelerini göndermeye başlayacağız” dedi.

Kongrede, 3 yıl görev yapacak yeni yönetim kurulunun da seçileceğini hatırlatan Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Yeni dönem için bu göreve tekrar talip olduğum kamuoyunun malumudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir ortağımızı ailemizin ferdi gibi görerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Esnafın dertleriyle dertlenmeyi en büyük görev kabul eden yönetim anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Kooperatif ortaklarımızın genel kurulda vereceği güvenoyu ile pandemi sürecinin de etkisi altında kalan esnafımıza yol göstermeye ve finansman ihtiyacını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi en önemli vazife sayacağız.

Tüm ortaklarımızı 5 Temmuz’da yapılacak olağan genel kurulumuza katılmaya davet ediyorum. Kazananın esnafımızın olması temennisi ile genel kurulumuzun hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.